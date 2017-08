Barcelona eist meer miljoenen van Neymar

FC Barcelona is nog niet klaar met Neymar. De Catalaanse club eist miljoenen euro's van de vertrokken Braziliaan. De club wil de premie terug die hij kreeg bij het verlengen van zijn contract, wil een schadevergoeding van 8,5 miljoen euro. Dat alles exclusief 10 procent rente vanwege vertraagde betaling.

Neymar kocht begin augustus zijn contract bij FC Barcelona af voor 222 miljoen euro en tekende daarna bij Paris Saint-Germain. In oktober vorig jaar had hij zijn contract nog verlengd tot medio 2021. Maandag deelde Neymar een sneer uit aan het bestuur van Barcelona. "Barça verdient een beter bestuur", zei hij.

'Als Neymar niet betaalt, moet PSG betalen'

De Catalaanse club diende de aanklacht op 11 augustus in bij de arbeidsrechtbank in Barcelona en stuurde die door naar de Spaanse voetbalbond met het verzoek de aanklacht door te spelen aan de Franse voetbalbond en de wereldvoetbalbond FIFA. Als Neymar niet betaalt, moet Paris Saint-Germain het bedrag betalen, vindt Barcelona.

"FC Barcelona is deze procedure begonnen om zijn belangen te verdedigen", aldus de Catalaanse club in een statement. "Neymar heeft slechts maanden na zijn contractverlenging tot 2021 zijn contract beëindigd. We volgen de juridische weg, zonder in een verbale discussie met de speler te belanden."