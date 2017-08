Eén terreurverdachte Spanje wordt vrijgelaten

Tijdens de voorgeleiding van de verdachten werd duidelijk dat de terroristen een grotere aanslag hadden beraamd. Dat zou een van de verdachten hebben verklaard bij zijn voorgeleiding in de rechtbank. Volgens enkele Spaanse media zou een van de oorspronkelijke doelwitten de beroemde Sagrada Familia zijn, maar het is niet duidelijk of Mohamed Houli Chemlal, de verdachte die als eerste werd voorgeleid, dat ook daadwerkelijk heeft verklaard.

De zitting was achter gesloten deuren en Spaanse media baseren zich op anonieme bronnen uit de rechtbank. Chemlal is naar de gevangenis overgebracht.

Explosie

Dat de aanslag groter had moeten zijn, werd al wel vermoed. Een dag voor de aanslag op de Ramblas ontplofte een huis in Alcanar. Waarschijnlijk ging er iets mis bij het maken van explosieven. Daar kwamen twee leden van de terreurcel bij om het leven. Chemlal was ook aanwezig in het huis in Alcanar en werd zwaargewond onder het puin vandaan gehaald.

In het huis in Alcanar zouden documenten van Islamitische Staat zijn gevonden, meldt persbureau Reuters. Ook werd er een vliegticket naar Brussel op naam van de imam gevonden die leiding zou hebben gegeven aan de terreurcel en omkwam in Alcanar.

De terreurcel bestond in totaal uit twaalf leden. Vier zijn gearresteerd, twee kwamen om bij de explosie in Alcanar, vijf werden gedood bij een tweede aanslag in Cambrils en het twaalfde lid werd gisteren doodgeschoten. Chemlal zei volgens Spaanse media dat de imam van plan was een aanslag te plegen door zichzelf op te blazen.

Ontkenning

Drie verdachten zeiden tijdens de zitting geen deel uit te maken van de terreurcel, melden bronnen aan persbureau AP. Driss Oukabir, die zichzelf aangaf bij de autoriteiten, zei in eerste instantie dat zijn paspoort was gestolen door zijn broertje, een van de gedode terroristen. Vandaag zei hij dat hij zelf het busje huurde dat is gebruikt bij de aanslag op de Ramblas. Maar, voegde hij eraan toe, hij dacht dat het zou worden gebruikt voor een verhuizing. Ook hij is naar de gevangenis overgebracht.

Sahal el-Kharib was opgepakt omdat hij vliegtickets zou hebben gekocht voor leden van de terreurcel. El-Kharib verklaarde in de rechtbank dat hij dat alleen deed om winst te maken. Zijn voorarrest werd verlengd met drie dagen.