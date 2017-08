Mattis' troepenbesluit over Afghanistan pas na advies chefstaf leger

Trump zette in de afgelopen nacht zijn visie over Afghanistan uiteen. Hij beloofde een intensievere militaire bemoeienis om de opmars van de Taliban te stuiten. Hij liet zich niet in detail uit over de Amerikaanse militaire plannen.

De president erkende dat hij in de verkiezingstijd voorstander was van de terugtrekking van alle Amerikaanse troepen uit het land. Trump heeft zich door zijn militaire adviseurs ervan laten overtuigen dat dat een verkeerd besluit zou zijn.

De gevolgen van een overhaaste terugtrekking zijn zowel onvoorspelbaar als onaanvaardbaar, zei Trump. De Amerikanen vrezen dat de Taliban, al-Qaida en IS dan onmiddellijk in het gat zullen stappen dat de VS achterlaat.