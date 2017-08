Nieuw faillissement voormalig Aldel

De relatieve rust bij de aluminiumsmelterij van Klesch in Delfzijl heeft ruim twee jaar geduurd. Het bedrijf is opnieuw failliet verklaard.

De markt is goed. Orders zijn er voldoende. De aluminiumprijs is goed. Maar het Amerikaanse moederbedrijf heeft nog steeds niet geïnvesteerd in nieuwe ovens, waardoor het bedrijf nu in de problemen is gekomen, laat Albert Kuiper van de FNV weten. Hij gaat ervan uit dat een ander bedrijf wel wil investeren in nieuwe ovens en hoopt dan ook op een doorstart van de aluminiumsmelterij.

Ook curator Erik Eshuis gaat uit van een doorstart. Hij zegt op RTV Noord dat er "meerdere partijen" geïnteresseerd zijn in overname. Dat zou goed nieuws zijn voor de 175 mensen die nu bij Klesch in Delfzijl werken en de ongeveer honderd mensen in dienst van toeleveranciers.

Eind 2013 werd de toenmalige aluminiumsmelterij Aldel ook failliet verklaard, ondanks maandenlange acties van het personeel (toen nog 275 mensen). Een van de problemen toen was de relatief hoge elektriciteitsprijs in Nederland - aluminiumsmelterijen zijn stroomslurpers. Na uitvoerig overleg en met miljoenensteun van de provincie lukte het in maart 2015 een doorstart te maken.