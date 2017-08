Politie onderzoekt schietpartij Venlo

De politie doet onderzoek naar een schietpartij op straat vannacht in Venlo. Daarbij kwam een man om het leven. Over zijn identiteit wil de politie niets zeggen, maar volgens buurtbewoners gaat het om de uitbater van een café in de wijk Blerick.

Rond 03.00 uur belden buurtbewoners met de politie dat ze knallen hoorden. De politie vond op straat een zwaargewonde man die kort daarna is overleden.

Kroegbaas

Buurtbewoners zeiden tegen 1Limburg dat de man vermoedelijk voor zijn eigen huis van dichtbij door een aantal kogels is getroffen.

Ze zeggen verder dat het slachtoffer een Turkse kroegbaas was. De schutter is volgens getuigen na de moord in een auto gestapt en gevlucht.