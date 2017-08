Ongeluk Lauwersoog wordt ook dochter (9) fataal

Een meisje van 9 is overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk zondag in het Groningse dorp Lauwersoog. Het ongeluk had al het leven geƫist van haar vader.

De man liep zondagmiddag met zijn kinderen op een parkeerterrein toen ze werden aangereden door een auto. Hij stierf ter plaatse. Zijn 8-jarige zoon en 9-jarige dochter werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar het meisje vandaag overleed. Haar broertje is uit het ziekenhuis ontslagen.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. De bestuurder van de auto, een vrouw van 63 uit Haren, is na de aanrijding kort gehoord. Ze was volgens de politie zeer aangeslagen en wordt op een later moment uitgebreider ondervraagd.