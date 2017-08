Verdachten aanslag Catalonië worden gehoord

De vier leden die nog in leven zijn van de terroristische cel die de aanslagen in Barcelona en Cambrils pleegde, worden vandaag voorgeleid voor de rechter. De vier zijn onder strenge veiligheidsmaatregelen naar Madrid gebracht, waar ze voor het hooggerechtshof verschijnen.

De vier verdachten maakten volgens de Spaanse justitie deel uit van een groep van twaalf mannen. Met een wit bestelbusje werden op de Ramblas 13 mensen doodgereden en in de nacht daarop doodden leden van de groep een vrouw in Cambrils, ook in Catalonië.

De bestuurder van het busje, Younes Abouyaaqoub, werd gisteren in de buurt van Barcelona gelokaliseerd en doodgeschoten door de politie. Toen hem gevraagd werd zich te legitimeren liet hij zijn bomvest zien, waarop agenten het vuur openden. Het bomvest bleek namaak.

Abouyaaqoub vluchtte vorige week donderdag na de aanslag te voet, kaapte een auto en stak de chauffeur dood.

Verdachten

Een van de verdachten die vandaag voor de rechter staan is Driss Oukabir. Zijn paspoort werd gevonden in het gestolen busje van de aanslag in Barcelona. Hij meldde zich vrijwillig bij de politie met het verhaal dat zijn broer zijn identiteitspapieren had meegenomen. Deze Moussa Oubakir (17) werd in Cambrils met vier andere terroristen doodgeschoten door de politie.

Ook voorgeleid wordt Mohammed Aalla, de bestuurder van de Audi waarmee de aanslag in Cambrils werd gepleegd. Een andere nog levende verdachte die wordt gehoord is Mohamed Houli Chemlal, die werd gearresteerd na de gasontploffing Alcanar. De vierde verdachte is Salah el Karib, die een internetcafé in Ripoll runde. De terroristische cel opereerde vanuit het Pyreneeën-dorp Ripoll.