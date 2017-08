'VN-lidstaten onderscheppen goederen van Noord-Korea voor Syrië'

Twee lidstaten van de VN hebben in het afgelopen half jaar twee keer scheepsladingen onderschept die onderweg waren van Noord-Korea naar Syrië. In een nog vertrouwelijk rapport van de VN staat dat de goederen bestemd waren voor een Syrische overheidsinstantie die zich bezighoudt met chemische wapens. Wat er in de onderschepte scheepsladingen zat, is niet bekendgemaakt.

De twee lidstaten hebben de zendingen tegengehouden en de VN op de hoogte gesteld. Een derde lidstaat heeft aanwijzingen dat er een handelscontract over wapens is tussen de Noord-Koreaanse en de Syrische autoriteiten.

De leveringen zijn verzonden naar bedrijven die volgens de VS en de EU mogelijk dienen als dekmantel voor de Syrische instantie die zich bezighoudt met chemische wapens. Noord-Korea en Syrië hebben vaker op een dergelijke manier samengewerkt om verboden spullen te verschepen.

Samenwerking

De VN zal de handel in chemische, ballistische en andere wapens tussen Noord-Korea en Syrië nader onderzoeken. Experts kijken specifiek naar de samenwerking tussen de twee landen op het gebied van het Scud-raketprogramma en de reparatie van luchtdoelraketten.

In 2006 legden de Verenigde Naties sancties op aan Pyongyang. Die maatregelen zijn de afgelopen tijd aangescherpt na nieuwe tests met nucleaire en ballistische wapens.

Chemische wapens Syrië

Volgens de internationale instantie die gaat over het terugdringen van chemische wapens heeft Syrië in de burgeroorlog al zeker twee keer het zenuwgas sarin ingezet. Het regime bestookt daarnaast burgers en rebellen geregeld met chloorgas, zegt de VN. De Syrische overheid spreekt de beschuldigingen steeds tegen.

De beruchtste aanval was in 2013, toen bij een aanval met gifgas honderden burgers om het leven kwamen. Daarna werd het Syrische chemische wapenarsenaal onder internationaal toezicht vernietigd. Diplomaten en toezichthouders denken dat Syrië in het geheim verboden wapens heeft gehouden of opnieuw heeft ontwikkeld.