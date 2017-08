'Bezorgsushi vaak vol bacteriën door vieze handen en snijplanken'

Bijna een derde van de sushi die thuis wordt bezorgd, bevat te veel bacteriën. De Consumentenbond deed onderzoek naar het Japanse gerecht. Volgens de bond wordt de sushi vaak niet hygiënisch genoeg bereid.

De Consumentenbond liet van twintig restaurants in het hele land twee keer sushi bezorgen. De monsters werden naar een laboratorium gebracht voor onderzoek. Negen restaurants kregen een onvoldoende voor hygiëne. Er was bijvoorbeeld een vieze snijplank gebruikt. Bij drie restaurants was de sushi niet vers.

Beste en slechtste in Leiden

Als beste kwam SushiPoint in Leiden uit het onderzoek. Het restaurant kreeg van de Consumentenbond een 9,6. Sushi Time uit Leiden kreeg de laagste score met een 2,5. De sushi was daar volgens de onderzoekers niet vers en niet hygiënisch klaargemaakt.

De bond deed twee jaar geleden al eens onderzoek naar de sushi bij all-you-can-eat-restaurants. Ruim twee derde scoorde toen een onvoldoende.