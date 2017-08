Wekdienst van 22 augustus: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen!In het noordoosten komt eerst misschien een mistbank voor. Verder hebben we vandaag een mix van zon en wolken. Het wordt 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden van het land.

Wat heb je gemist?

Trump: we blijven in Afghanistan en we zullen overwinnen

De VS trekt zich niet terug uit Afghanistan. Dat heeft president Trump in een toespraak bekendgemaakt. Dat is opvallend, omdat Trump zich al jaren uitspreekt tegen de oorlog in Afghanistan. In zijn speech zei hij dan ook dat zijn eerste instinct was om militairen te laten vertrekken. Trump vreest een machtsvacuüm dat makkelijk opgevuld kan worden door Al-Qaida en Islamitische Staat.