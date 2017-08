Hoe 'ontgift' je een kippenstal na de fipronil-affaire?

149 pluimveebedrijven zijn volgens de laatste gegevens nog geblokkeerd vanwege de fipronil-affaire. Deze bedrijven moeten hun stallen vrijmaken van de restanten van deze insecticide. Pas als dat is gebeurd, mogen ze weer eieren leveren.

Makkelijk is het niet om de stallen fipronil-vrij te krijgen, omdat fipronil een verboden middel is dat niet thuishoort in stallen. De wetenschap heeft er dus weinig of geen ervaring mee. Er wordt dezer dagen de ene na de andere test gedaan om te zien welk desinfecteringsmiddel het beste werkt.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een deel van zijn website ingericht voor praktische adviezen aan kippenboeren en hun adviseurs. Die informatie wordt dagelijks aangevuld met de kennis die zich in de praktijk ontwikkelt bij onder meer de GD, pluimveedierenartsen en de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De vraag die de pluimveesector op dit moment bezighoudt, is vooral of het wel lukt stallen voldoende fipronil-vrij te krijgen. En wat het effect is op de consument als zij daar niet allemaal helemaal in slagen, ook al wordt er geen enkele norm overschreden.

Hoe moet de fipronil uit de kippen?

De overgebleven kippen op de bedrijven in kwestie zijn op dieet. Daardoor wordt volgens de inschatting van de experts 80 procent van het lichaamsvet van de kippen afgebroken en wordt ook het fipronilgehalte in hun lichamen verlaagd. "Ontgiften" of "detoxen" wordt dat in de sector genoemd.