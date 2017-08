Texaan met explosieven betrapt bij standbeeld Zuidelijke luitenant

Een man heeft geprobeerd in Houston, Texas een standbeeld van een Zuidelijke commandant in een park op te blazen. De Texaan werd bij het beeld betrapt met zelfgemaakte explosieven, zegt de openbaar aanklager.

Hij had onder meer een timer en een plastic fles met nitroglycerine bij zich. Toen hij werd ontdekt probeerde Andrew Schneck de explosieve vloeistof op te drinken. Hij spuugde het daarna uit en leegde het flesje verder op de grond.

De 25-jarige Schneck zou tegen de parkwachter hebben gezegd dat hij het beeld van Confederatie-luitenant Richard Dowling wilde toetakelen.

Charlottesville

Over standbeelden van Zuidelijke aanvoerders uit de Amerikaanse Burgeroorlog woedt een verhitte discussie in de VS. Ze worden gezien als symbolen van het slavernijverleden en zijn op verschillende plaatsen van hun sokkel gehaald of getrokken.

In Charlottesville viel een dode nadat een protestmars tegen de verwijdering van zo'n standbeeld uit was gelopen op geweld.