Truckers boos over falende Belgische tolkastjes

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben grote problemen met de tolregistrering in België. De Telegraaf schrijft dat honderden Nederlandse chauffeurs ten onrechte op de bon worden geslingerd.

De registratiekastjes die elke chauffeur die door België rijdt op zijn dashboard moet hebben geïnstalleerd werken volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) de ene dag wel en de andere dag niet. "De chauffeur krijgt hier geen signaal van en rijdt dus zonder tol te betalen door België. Vervolgens wordt hij aangehouden en moet een boete betalen anders gaat de wagen aan de ketting", zegt Sjoerd Boot van TLN.

'Van de gekke'

Belgische inspecteurs willen volgens hem niets weten van haperende tolkastjes en blijven boetes uitschrijven vanaf duizend euro per overtreding. "Het is van de gekke."

Volgens TLN is de situatie onwerkbaar en moet minister Schultz van Haegen van Infrastructuur ingrijpen. "We vragen haar om met haar Belgische collega in conclaaf te gaan om hier een einde aan te maken."

Zo'n honderd transporteurs zouden al getroffen zijn en er zijn vele honderden boetes uitgedeeld. TLN wil dat er pas weer wordt beboet als het systeem foutenvrij is.

Schultz

Minister Schultz neemt de truckers serieus. "Ik heb contact gezocht met ViaPass, dat verantwoordelijk is voor de Belgische kilometerheffing. Het bedrijf werkt nu samen met de dienstverlener aan een oplossing", zegt ze in De Telegraaf. Ze belooft ook de zaak bij haar Belgische ambtgenoot aan te kaarten.

Directeur Hes van Reining Transport is een van de gedupeerde vervoerders. "Ik heb al 70.000 euro betaald voor mijn wagenpark. Elke dag is het wel een keer raak. In landen als Frankrijk en Duitsland is er niets aan de hand, maar in België hapert het voortdurend."