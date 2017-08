Rooney scoort 200ste in remise Everton tegen Manchester City

Manchester City was opvallend slordig in de openingsfase en de verdediging van Everton werd dan ook nauwelijks in verlegenheid gebracht. Na 26 minuten kreeg de thuisploeg de eerste kans toen Nicólas Otamendi van afstand op doel schoot. Doelman Jordan Pickford bokste de bal in de voeten van Sergio Aguëro, die het vervolgens met een lobje probeerde. Aanvoerder Phil Jagielka haalde de bal van de lijn voor Everton.

Rooney op 200

Even later schoot David Silva op de paal na een fabelachtige pass van Aguëro. Manchester City voerde de druk op, maar toen stond Rooney op bij de ploeg uit Liverpool.

Dominic Calvert-Lewin had een goede actie op rechts, zette voor en Rooney rondde beheerst af. Het was zijn tweehonderdste treffer in de Premier League; alleen Alan Shearer wist er ooit meer te maken met 260 competitiedoelpunten.