Topwijnen sterrenrestaurant worden vernietigd na grotbrand

Het is over en uit met de unieke wijnvoorraad die sterrenrestaurant Chateau Neercanne in Maastricht had opgeslagen in de grotten naast het kasteel.

Door de langdurige brand die daar in juli woedde, zijn de wijnen blootgesteld aan te hoge temperaturen. Volgens directeur Peter Harkema zijn ze niet meer drinkbaar.

De complete voorraad is afgevoerd. Neercanne heeft twaalf jaar gedaan over de opbouw van de collectie. Wat resteert is de wijn die in de wijnkelder van het kasteel zelf ligt.

Roet en pek

Harkema zei ruim twee weken geleden al dat hij de wijn hoogstwaarschijnlijk zou moeten afschrijven. "De wijn is misschien nu nog niet verkeerd, maar over een half jaar of een jaar kan de wijn toch om zijn. Wat roet en pek doen met wijn is niet goed natuurlijk." Maar nu zegt Harkema dus bij 1Limburg dat de complete voorraad wordt vernietigd.

De mergelgrotten bij het kasteel worden schoongemaakt. De planning is om ze over anderhalve maand weer in gebruik te nemen. In de grotten zijn veel feesten, diners en huwelijksceremonies.

Handtekeningen

Eerder werd al bekend dat de unieke handtekeningen van vorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de deelnemers aan de Eurotop van 1991, gespaard gebleven zijn. Chateau Neercanne wil niet zeggen hoe groot de totale schade is.