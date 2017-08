Android snapt nu ook Limburgs

Gebruikers van een Androidtelefoon of -tablet kunnen voortaan ook in het Limburgs berichtjes schrijven.

Vrijwilligers hebben onder wetenschappelijke begeleiding van de Universiteit Maastricht een Limburgs taalprogramma ontwikkeld. Dat programma - in feite een digitaal toetsenbord - kan vanaf vandaag worden gedownload.

Android had tot nu toe de grootste moeite met het Limburgs. Vooral omdat het dialect tal van diakritische tekens kent zoals ë, ò, é, äö, oë, oeë, àè, ieë, ieè, eë, ië, aeë, èë, èw, àèë, àèw en aoë.

Naar de achtergrond

"Schrijven in Limburgs dialect valt niet mee," zegt Gino Morillo Morales. Hij werkte samen met hoogleraar Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht aan het programma. "De spellingregels zijn iedere drie kilometer anders. Dat maakt geschreven communicatie vaak lastig. En omdat digitale communicatie veel belangrijker wordt, is het de bedoeling dat het Limburgs niet naar de achtergrond verdwijnt."

Geen geld

Microsoft was bereid om een Limburgs programma te (laten) ontwikkelen voor het toetsenbord. Voorwaarde was wel dat vrijwilligers dat zouden doen. "Er was geen geld voor een Limburgse variant. Voor bijvoorbeeld Fries is dit anders, daar zijn fondsen voor. Voor Limburgs niet, terwijl Limburgs op digitale platforms meer voorkomt dan Fries", zegt Yuri Michielsen van het Limburgs Corpus Woordenboek bij 1Limburg.

Verschillende dialecten

Nu is er dus een programma, waarbij woorden uit allerlei Limburgse bestanden zijn gehaald. Omdat er zoveel verschillende dialecten zijn, staat niet elk dialect erin. Wel kunnen mensen woorden aanpassen naar hun voorkeur om zo in hun eigen dialect te kunnen schrijven. Ook de voorspellende functie (waarbij het programma woordsuggesties doet) kan worden geactiveerd.

Het programma is te downloaden via de app Swiftkey Beta in Google Play. Vanaf september is de definitieve versie beschikbaar. Dan kunnen ook Apple-gebruikers het Limburgse toetsenbord installeren en gebruiken.