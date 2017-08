Oud-staatssecretaris Linschoten voor rechter vanwege belastingkwestie

Oud-staatssecretaris Robin Linschoten (VVD) moet binnenkort voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen vanwege een belastingkwestie, meldt het ANP. De zaak dient 1 september voor de meervoudige kamer.

De voormalige politicus wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte van de btw heeft gedaan.

De belastingkwestie gaat over de periode tussen oktober 2010 en oktober 2012, zo staat in de aanklacht.

Aftreden

Linschoten (1956) was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij trad af omdat hij onvoldoende vertrouwen kreeg van de Tweede Kamer in een debat over het rapport van de commissie-Van Zijl over het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv). PVDA-er Jan van Zijl leidde toen een parlementair onderzoek.

De Kamer hield Linschoten verantwoordelijk voor de bestuurlijke problemen bij de toezichthouder op de uitvoering van sociale-verzekeringswetten. Ook verweet de Kamer Linschoten dat hij een rapport van het Ctsv over de afschaffing van de ziektewet, de Wet terugdringing ziekteverzuim, had vertraagd.

Voordat hij staatssecretaris werd, was Linschoten 12 jaar lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Hij kwam in 1982 als 25-jarige in de Kamer en was daarmee destijds het jongste Kamerlid.

DSB

Na zijn politieke loopbaan werkte Linschoten jarenlang bij verzekeraar Interpolis. Later werd hij zelfstandig managementconsultant. Ook was hij kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER). In 2009 was Linschoten nog enkele maanden lid van de raad van bestuur van de DSB Bank van Dirk Scheringa. De bank viel in dat jaar om.