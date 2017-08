Nibali wint eerste bergrit Vuelta, Nederlanders op achterstand

De eerste bergetappe in deze Vuelta kwam traag op gang. Een kopgroep van acht met Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA), Anthony Turgis (Cofidis), Davide Villella (Cannondale), Axel Domont en Alexandre Geniez (AG2R), Fernando Orjuela (Manzana) en Przemyslaw Niemiec (UAE) reed het grootste deel van de dag op kop, zonder de klassementsmannen te verontrusten.

Met twee stevige beklimmingen in het laatste uur was de vlucht namelijk ten dode opgeschreven. Ook was het een zekerheid dat de rode leiderstrui vandaag van schouders zou wisselen.

Zwanenzang Contador

Klassementsleider Yves Lampaert was dan ook het eerste grote slachtoffer toen het bergop ging. Team Sky voerde het tempo op en Lampaert kon niet volgen. Hij was niet het enige slachtoffer: ook Alberto Contador - die in Spanje zijn laatste koers rijdt - was het te machtig. Hij verloor uiteindelijk 2.35.

De Nederlanders konden het tempo eveneens niet aan. Wout Poels moest zijn ploeggenoten van Sky laten gaan en ook Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman moesten lossen in de eerste groep.

Aanval Froome

Met nog 800 meter te gaan op de laatste beklimming ging Froome zelf in de aanval. Alleen Esteban Chaves (Orica-Scott) gaf geen krimp en volgde Froome. Achter de twee moesten Fabio Aru, Vincenzo Nibali en Romain Bardet passen.

In de afdaling naar Andorra la Vella kwamen Aru en Bardet alsnog bij Froome en Chaves en in de laatste 500 meter kregen zij ook nog gezelschap van Nibali, David de la Cruz (QuickStep), Nicholas Roche (BMC), Tejay van Garderen (BMC) en Domenico Pozzovivo (AG2R).

Van die negen bleek Nibali de rapste. De la Cruz werd tweede, Froome eindigde als derde.

Klassement

De Brit voert het klassement nu aan met twee seconden voorsprong op De la Cruz, Roche en Van Garderen.

Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de 13de plaats met 1.17 achterstand. Sam Oomen is 17de op 1.32, Poels 21ste op 1.45 en Kruijswijk 24ste op 1.56.