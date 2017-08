Duitse hockeyers winnen nu wel, Spanje gelijk tegen Oostenrijk

Na de verrassende 1-1 tegen Ierland, zondag, hebben de Duitse hockeyers hun tweede wedstrijd op de EK hockey gewonnen. Ze versloegen Engeland met 4-3. Daarmee liggen de Duitsers op koers voor een plek in de halve finales. Daarvoor moeten ze woensdag nog wel winnen van Polen, dat beide wedstrijden op de EK verloor.

De Polen gingen zondag in hun eerste wedstrijd met 6-0 onderuit tegen Engeland en moesten maandag maar liefst zeven tegentreffers incasseren. Tegenstander Ierland was veel te sterk. De Ieren scoorden voor rust vier keer en vlak na rust kwam zelfs de 5-0 op het scorebord, na een strafcorner,

Kort daarna scoorde Polen de enige tegentreffer, waarna de Ieren in de laatste minuten nog twee doelpunten maakten.

Spanje en Oostenrijk in evenwicht

Spanje en Oostenrijk speelden met 2-2 gelijk. De groepsgenoten van Nederland maakten er een spannende wedstrijd van; pas in de slotseconden wist Oostenrijk de gelijkmaker te scoren.

Beide landen hebben nu een punt uit twee wedstrijden in groep A. In diezelfde groep gaat Oranje met drie punten aan de leiding. Maandagavond spelen de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd tegen België.

Vlak voor tijd gelijk

De Spaanse en Oostenrijkse hockeyers kwamen in hun wedstrijd lang niet tot scoren. In de 35ste minuut brak Michael Körper namens Oostenrijk de ban door de 1-0 op het scorebord te zetten.

Daarna kwam Spanje echter op stoom en dat resulteerde in twee doelpunten in vier minuten. Alvaro Iglesias scoorde de 1-1 in de 47ste minuut en even later bracht Josep Romeu Spanje via een strafcorner op voorsprong.

Het leek erop dat de Spaanse ploeg de wedstrijd in zijn greep had, maar in de laatste minuut wist Oostenrijk toch gelijk te komen. Tweeëntwintig seconden voor tijd scoorde Michael Körper opnieuw.

Het gelijkspel betekende voor Oostenrijk het eerste punt op een Europees kampioenschap sinds 2009, toen er van Polen werd gewonnen. Op de drie EK's die volgden, deden de Oostenrijkers niet mee.