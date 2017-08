Nazi's kregen Big Ben niet stil, bouwvakkers nu wel

Al 158 jaar luidt hij ieder uur: de Big Ben in Londen. Maar de Londenaren moeten het voorlopig even zonder doen: 's werelds bekendste klok is namelijk toe aan een grote renovatie en het harde geluid is niet gezond voor de bouwvakkers. Daarom was de bel vandaag om 12.00 uur voor het laatst te horen, vanaf nu luidt hij vier jaar niet meer.

Verslaggever Martijn van der Zande was vanmiddag bij de laatste slag van de Big Ben, die gevolgd werd door een luid applaus.