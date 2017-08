Rechtbank hoort Marokkaanse dader aanslag Turku

De man die vrijdag in de Finse stad Turku twee vrouwen doodstak en acht anderen met een mes verwondde, wordt vandaag via een videoverbinding vanuit een ziekenhuis gehoord door de rechter.

De dader is een Marokkaanse asielzoeker van 18 jaar, Abderrahman Mechkah. Hem wordt moord en poging tot moord met een terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Bij zijn arrestatie werd hij in zijn been geschoten. De aanklager wil dat hij blijft vastzitten gedurende het onderzoek.

De politie onderzoekt ook wat de rol is geweest van vier andere Marokkanen die in verband met de aanslag zijn aangehouden. In het onderzoek wordt ook gekeken of er een link is met de terroristische aanslagen in Cataloniƫ van afgelopen donderdag en vrijdag.