President Nigeria na maanden afwezigheid vaag over ziekte

De Nigeriaanse president Buhari heeft in een toespraak gezegd dat hij opnieuw de strijd wil aangaan met moslimextremisten. Buhari keerde dit weekend terug in zijn land, na een maandenlange afwezigheid.

In mei vertrok de 74-jarige Buhari naar Londen voor een medische behandeling. De regering zei niet wat de president mankeerde. Eerder dit jaar verbleef hij al zeven weken in een Londens ziekenhuis, waar hij onder meer bloedtransfusies kreeg. Toen zei Buhari dat hij nog nooit zo ziek was geweest.

Zaterdag keerde Buhari terug in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Op het vliegveld werd hij toegezongen.

Gebeden

In zijn toespraak zei Buhari niets over zijn gezondheidstoestand. Wel bedankte hij de Nigerianen voor hun gebeden. "Ik ben blij om terug te zijn op eigen bodem tussen mijn broeders en zusters", zei hij op televisie.

De president sprak vooral over de aanpak van moslimextremisten in het noordoosten van Nigeria. "Terroristen en criminelen moeten zonder mededogen bestreden worden, zodat wij in vrede en veiligheid kunnen leven. Daarom versterken we de strijd tegen Boko Haram en tegen etnisch geweld dat door kwaadwillende politici wordt aangewakkerd. We houden ze allemaal tegen."