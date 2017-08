Identiteit chauffeur Ramblas bekend, klopjacht uitgebreid

De Spaanse autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de voortvluchtige chauffeur van de aanslag op de Ramblas in Barcelona de 22-jarige Marokkaan Younes Abouyaaquoub is. Hij reed vorige week donderdag in op mensen die op de Ramblas flaneerden. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond.

De Spaanse politie was al naar de man op zoek, omdat al werd vermoed dat hij het busje bestuurde. Er wordt nu in heel Europa jacht op hem gemaakt.

Abouyaaquoub is na zijn daad waarschijnlijk gevlucht door de bekende markthal de Boquería, die ook aan de Ramblas ligt. Dat concludeert de Spaanse krant El País op basis van foto's.

Terreurcel

Op de foto's is een man met een slank postuur te zien met een zonnebril op, gekleed in een donkere broek en een licht T-shirt.

Er wordt van uitgegaan dat de man het enige lid van de terreurcel van twaalf man is dat nog op vrije voeten is. Deze groep wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de aanslag enkele uren later in de kustplaats Cambrils. Daarbij kwam een vrouw om het leven.

Tot nu toe zitten er vier mensen vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Vijf verdachten werden door de politie doodgeschoten.