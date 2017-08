'Er is nog veel tijd te winnen en te verliezen voor Kruijswijk'

In de tweede etappe werd gevreesd voor waaiers, maar die kwamen er uiteindelijk niet. Voor de kijker gebeurde er weinig tot de laatste kilometers, maar voor de renners en de ploegleiders was het geen rustige dag.

"Het was zelfs in de auto stressvol en in het peloton nog veel meer. Iedereen wilde vooraan zitten, voor het geval er een waaier zou wegrijden. We hebben het goed gedaan, ondanks dat we niet met onze beste waaierspecialisten aan de start staan. Helaas was het de laatste twee kilometer niet goed genoeg."

Niet verwaarloosbaar

De komende dagen moet Kruijswijk in de achtervolging om zijn achterstand goed te maken. Niermann is realistisch. "Het verschil is zeker niet verwaarloosbaar. Een grote ronde kan uiteindelijk ook op seconden beslist worden. Maar de Vuelta is zodanig lastig en er zijn zo veel bergritten... Er is zeker nog veel tijd te winnen en te verliezen", aldus de Duitse ploegleider.

"We hopen morgen te zien dat Steven er goed voor staat in de rit naar Andorra. En dan zien we verder."