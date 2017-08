'Ex-elitesoldaat schoot terroristen dood in Cambrils'

Het gaat om een getrouwde man met twee kinderen. El Mundo beschrijft hem als een stil persoon, "niet het 'Rambo-prototype van een elite-agent". Hij zou jaren in het Legioen hebben gezeten, een speciale tak van het Spaanse leger.

De agent was eigenlijk vrij op de dag van de aanslag. Hij was onderdeel van de extra politie-inzet na de aanslag in Barcelona. Bij de twee aanslagen kwamen veertien mensen om het leven, 130 mensen raakten gewond.

'Vier mensen doden, zelfs als professional, is niet makkelijk", zei een politieofficier eerder tegen The Independent. De agent krijgt daarom hulp van interne psychologen.