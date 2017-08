Rosenborg spaart spelers en wordt afgestraft

Rosenborg BK heeft in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax met een gedevalueerd elftal een nederlaag geleden tegen FK Haugesund.

In het eigen stadion, waar donderdagavond de Amsterdammers op bezoek komen, werd met 1-0 verloren. In de 26ste minuut schoot Tore Reginiussen onfortuinlijk in zijn eigen goal.

B-elftal

Vanwege het belang van de wedstrijd tegen Ajax had coach Kåre Ingebrigtsen de meeste spelers rust gegeven. Zodoende verscheen tegen Haugesund een B-elftal in het veld. Ten opzichte van de gewonnen wedstrijd in Amsterdam stonden alleen doelman André Hansen, verdediger Birger Meling en aanvaller Nicklas Bendtner in de basis.

De nederlaag heeft geen grote gevolgen voor de Noorse landskampioen. Rosenborg blijft fier bovenaan staan met 41 punten uit twintig wedstrijden. Nummer twee Brann Bergen staat na evenveel duels op zeven punten achterstand.