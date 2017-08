Breitbart blundert met 'illegale immigrant' Podolski

Lukas Podolski is geen illegale immigrant. Ook is hij geen lid van een bende mensensmokkelaars. Dat begrijpen de makers van de controversiƫle Amerikaanse nieuwssite Breitbart nu ook, nadat ze een foto van de Duitse voetballer bij een nieuwsartikel hadden geplaatst.

Podolski dook op boven een stuk over een bende Spaanse mensensmokkelaars die met jetski's illegale immigranten vanuit Marokko over de Straat van Gibraltar zette. Hij was achter op een jetski te zien met een reddingsvest om, zwaaiend naar de camera.

De foto was gemaakt tijdens een vrije dag van het Duitse elftal tijdens het WK in Braziliƫ in 2014.

Illustratie

Breitbart werd er al snel op gewezen dat de wereldberoemde voetballer niets met het onderwerp van het artikel te maken had. Daarop veranderde de site het plaatje naar een afbeelding van immigranten.

"De afbeelding werd gebruikt als een illustratie van een persoon op een jetski", legt de site uit in een rectificatie. "Er is geen bewijs dat meneer Podolski lid is van een bende of gesmokkeld is. We wensen hem alle goeds met zijn recent aangekondigde afscheid van het internationale voetbal."