Muguruza droogt Halep af en voorkomt machtsovername

56 minuten

De Roemeense kwam er totaal niet aan te pas. Ze had geen antwoord op de harde, aanvallende slagen van Muguruza en ging veel te snel in de fout. Halep kreeg op 1-6, 0-3 in een lange game haar enige twee breekkansen, maar liet die onbenut.

Al na 56 minuten had Muguruza de titel op zak. De winnares van Roland Garros (2016) en Wimbledon (2017) veroverde zo haar vijfde WTA-titel.

Plísková

Door de nederlaag blijft de koppositie in handen van de Tsjechische Karolína Plísková, die welgeteld vijf punten voorsprong heeft op Halep. Beiden komen pas op de US Open weer in actie.