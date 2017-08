In Zwitserland is een vliegtuigje neergestort. De drie inzittenden zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde in het kanton Wallis, bij de 2200 meter hoge Sanetsch-pas.

Waardoor het vliegtuigje neerstortte, is onbekend. Het gaat volgens de Zwitserse politie om een Piper Warrior II. Het wrak ligt in een Alpenweide.

Het toestel was van een hobbyclub in de regio Seeland, in de buurt van de hoofdstad Bern.