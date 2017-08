Hateboer en De Roon niet opgewassen tegen AS Roma

AS Roma, met Kevin Strootman in de basis, is het seizoen begonnen met een 1-0 zege op Atalanta. Dat had de nummer twee van afgelopen seizoen te danken aan een slimmigheidje van zijn Servische aanwinst Aleksandar Kolarov.

Kolarov speelde vorig seizoen nog bij Manchester City, maar daar was hij door de komst van onder anderen Kyle Walker en Benjamin Mendy overbodig geworden. Roma kon hem echter goed gebruiken en plukte daar gelijk de vruchten van.

Na een overtreding van Andrea Masiello kreeg Atalanta, waar Hans Hateboer en de Duitser Robin Gosens (ex-Heracles) basisspeler waren en Marten de Roon inviel, een vrije trap tegen.

Kolarov gokte erop dat de muur zou opspringen en gokte goed. De bal schoof keurig onder de muur door in de hoek.