Amerikaanse komiek Jerry Lewis (91) overleden

De Amerikaanse komiek Jerry Lewis is op 91-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Las Vegas. Hij vormde samen met Dean Martin een van de meest succesvolle komische duo's uit de geschiedenis van Hollywood. Het tweetal was in de jaren 50 ongekend populair.

Ze traden op in shows en op radio en tv en hadden ook zakelijk succes als eigenaren van clubs. Ze maakten samen zestien films, zoals At War With the Army (1950), Sailor Beware (1952), The Caddy (1953), Living It Up (1954), You're Never Too Young (1955) en Hollywood or Bust (1956).

De rolverdeling lag vast: Lewis was de clown, hij speelde een soort uit de kluiten gewassen kind, terwijl de charmante Martin om de haverklap in zingen uitbarstte, zoals in het nummer That's Amore.