Nog veel onduidelijk over terroristen achter aanslag Barcelona

De Spaanse politie is nog steeds op jacht naar een verdachte van de aanslag in Barcelona. Om wie het gaat is niet duidelijk; mogelijk is het Younes Abouyaaqoub, een 22-jarige Marokkaan.

Volgens de Catalaanse politiechef kan niet worden uitgesloten dat Abouyaaqoub naar Frankrijk is gegaan. Hij wordt als enige nog gezocht voor betrokkenheid bij de aanslag, die is uitgevoerd door een terreurcel. De andere leden zijn opgepakt of dood. Ondertussen zijn de controles aan de grens tussen Frankrijk en Spanje aangescherpt.

Abouyaaqoub wordt ervan verdacht dat hij achter het stuur zat van het busje dat donderdag inreed op publiek op de Ramblas. Maar de politie zegt nog niet zeker te weten wie het voertuig heeft bestuurd. Wel gaan de autoriteiten ervan uit dat er één persoon in het busje zat.

Honderd gasflessen

Ook over de explosie in een huis in Alcanar, de vermoedelijke uitvalsbasis van de terreurcel, zijn nog veel vragen. Vermoedelijk hebben de terroristen het huis woensdag per ongeluk opgeblazen.

In de woning zijn onder meer honderd gasflessen en explosieven gevonden. Volgens de autoriteiten is het huis illegaal door de terroristen gebruikt. Het pand is in handen van een bank.