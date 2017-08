Viviani klopt Démare en Groenewegen in Hamburg

Traditioneel is de koers over 220 kilometer in en rond Hamburg een feest van de sprintelite, Toch kozen de Pool Kamil Malecki (CCC) en de Rus Nikolaj Troesov (Gazprom-Rusvelo) vanuit de start voor de aanval. Ze reden ruim 150 kilometer lang vooruit en kregen maximaal acht minuten voorsprong.

Hun tocht eindigde op 50 kilometer van de streep en toen was het de beurt aan de Zwitserse kampioen Silvan Dillier (BMC), de Deen Truls Koersaeth (Astana) en de Duitser Jonas Koch (CCC) zo'n veertig kilometer voor de finish ten aanval.

Van Avermaet zet aan

Op de laatste passage van de Waseberg (700 meter met gemiddeld 10 procent stijging) op 15,5 kilometer van de finish trokken Sonny Colbrelli (Bahrein) en Greg Van Avermaet (BMC) hard door en reden in een ruk naar de koplopers. Onder anderen Danny van Poppel, Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) en Alexander Kristoff (Katusha) konden mee.

Dat gold niet voor Marcel Kittel (QuickStep) - vijfvoudig ritwinnaar in de afgelopen Tour - en Luka Mezgec (Orica) - de winnaar van Veenendaal-Veenendaal afgelopen donderdag. Voor hen zat de koers erop.

Van Poppel goud waard

Ook de ploegen van Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo), André Greipel (Lotto-Soudal) en Arnaud Démare (FDJ) moesten in de achtervolging, maar wisten nog wel terug te keren.

In de chaotische sprint was Danny van Poppel goud waard voor Viviani, die komend jaar verkast naar QuickStep. Démare en Groenewegen kwamen nog wel sterk opzetten, maar konden de Italiaanse zege niet voorkomen.