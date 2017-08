In Lauwersoog, in Noord-Groningen, is vanmiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding. Een auto reed daar voetgangers aan. Twee kinderen zijn gewond geraakt.

Volgens de politie zijn de kinderen aanspreekbaar en niet in levensgevaar. Ze zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding was op een parkeerterrein aan de Zeedijk. Volgens de politie gaat het om een noodlottig verkeersongeluk. Er is geen sprake van opzet, schrijft RTV Noord.