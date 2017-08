Vlaggenrel tussen Indonesië en Malesië

Kom je aan de vlag, dan kom je aan de trots van een land. Dat is maar weer eens gebleken in Zuidoost-Azië. Veel Indonesiërs zijn woedend omdat buurland Maleisië in de fout is gegaan bij het afbeelden van de Indonesische vlag.

In Maleisië zijn gisteren de Southeast Asian Games begonnen, een groot sportevenement met deelnemers uit elf landen uit de regio. Ter gelegenheid daarvan verscheen een souvenirgids met daarin de landen die het evenement eerder organiseerden. Ook de vlaggen stonden erbij en daar ging het mis.

De Indonesische vlag bestaat uit twee horizontale banen, een rode boven en een witte onder. De Maleisiërs draaiden dat om, waardoor het de Poolse vlag werd. Natuurlijk was er ophef op Twitter waar de hashtag #shameonyoumalaysia al snel trending werd.

Veel mensen sloegen aan het fotoshoppen en leefden zich uit op de Maleisische vlag door de blauwe rechthoek met de halve maan en de ster van linksboven naar rechtsonder te verplaatsen.