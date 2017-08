De sport van zondag bij de NOS

De wielrenners in de Ronde van Spanje krijgen vandaag de etappe van Nîmes naar Gruissan voor de kiezen. De rit over 203 kilometer is vooral erg vlak en kent onderweg hooguit een te hoge verkeersdrempel. Rohan Dennis van BMC start in de rode leiderstrui na de winst van zijn ploeg, zaterdag, in de ploegentijdrit.

De koers kan vanaf het middaguur worden gevolgd via een liveblog op NOS.nl. Om 16.00 uur haakt NPO 1 in met de livebeelden, die ook te zien zijn op NOS.nl. De samenvatting is te zien in Studio Sport en later op de avond ook op NPO Sport.