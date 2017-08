Pretpark Six Flags verliest omstreden vlag

In de strijd tegen omstreden symbolen in de VS zijn nu ook de vlaggen van Six Flags aangepast. Omdat een van de vlaggen controversieel was, is besloten voortaan alleen de Amerikaanse vlag te voeren.

De naam van Six Flags, opgericht in 1961 in Dallas, verwijst naar de zes vlaggen waar de Amerikaanse staat Texas ooit onder viel. Het gebied werd gekolonialiseerd door het Spaanse Rijk, ging over in Franse en Mexicaanse handen, was korte tijd een zelfstandige republiek en onderdeel van de Geconfedereerde Staten en eindigde onder de star-spangled banner van de VS.

Recentelijk uitten tegenstanders kritiek dat het park nog altijd de vlag van de Confederatie voerde. De zuidelijke staten van de VS scheidden zich in 1861 af van de VS om slavernij te kunnen behouden. De afgelopen dagen werd er in de VS fel geprotesteerd tegen symbolen uit die tijd.

Stars and Bars

Aanvankelijk koos Six Flags ervoor om de zes vlaggen te behouden. Zowel in het originele park in Dallas als in parken bij San Antonio en Atlanta bleven alle zes de vlaggen wapperen. Voor zover bekend voerde het bedrijf elders, zoals vroeger in Six Flags Holland in Biddinghuizen, een beeldmerk met generieke vlaggen.

Een woordvoerder wees erop dat het niet ging om de omstreden strijdvlag die vaak wordt gebruikt als symbool van zuidelijke trots of rassenongelijkheid. In plaats daarvan werd de minder bekende Stars and Bars gebruikt, de officiƫle vlag van het Zuiden. Het andere dundoek werd nergens gebruikt in het park en was ook niet terug te vinden op merchandise.