Trump wil feestje niet verpesten en zegt af

De Amerikaanse president Trump houdt geen feestje op het Witte Huis met de artiesten die dit jaar de Kennedy Center Honors ontvangen. Hij zegt af omdat hij niet wil dat de belangrijke kunstprijs wordt overschaduwd door politiek geruzie.

"De president en de first lady hebben besloten dit jaar niet mee te doen met de festiviteiten zodat de gelauwerden kunnen vieren zonder politieke afleiding", zegt de woordvoerder van het Witte Huis. Het Kennedy Center laat weten dankbaar te zijn voor het besluit.

De kunstprijs wordt uitgereikt sinds 1977. Traditioneel nodigt de president de gelauwerden altijd uit voor een optreden in het Witte Huis, voordat ze in het Kennedy Center een regenbooglint omgehangen krijgen. Hoewel de presidenten Carter, Bush senior en Clinton ook wel eens afzegden vanwege een drukke agenda, is het voor het eerst dat de Amerikaanse president niet komt vanwege kritiek op zijn beleid.

Boycot

Van de vijf personen die op 3 december de kunstprijs ontvangen, hadden twee al gezegd elke bijeenkomst met Trump te zullen boycotten: danseres Carmen de Lavallade en tv-maker Norman Lear. Zanger Lionel Ritchie twijfelde of hij zou komen. Rapper LL Cool J had nog niet gezegd of hij aanwezig wilde zijn.

Lear laakte Trump vanwege zijn gebrek aan steun voor de kunsten. Ook bekritiseerde hij de houding van de president na de rellen in Charlottesville. Carmen de Lavallade zei dat ze de ceremonie met Trump zou boycotten omdat hij "de samenleving verdeelt".

Alleen Gloria Estefan had laten weten zeker te zullen komen. De zangeres van Cubaanse afkomst vond het belangrijk dat iemand als zijzelf wordt geƫerd, "vooral omdat Latino's de afgelopen tijd in het verdomhoekje zaten".