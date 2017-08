Nummer 1-positie lonkt voor Halep

Garbiñe Muguruza is de enige die Halep nu nog van de eerste positie kan afhouden. De Spaanse won in Cincinnati al even overtuigend van de huidige nummer één, Karolína Plísková: 6-3, 6-2.

Met de forse overwinning nam Muguruza revanche voor de nederlaag die ze vorig jaar in de halve finales leed tegen de Tsjechische, die vervolgens het toernooi won.

Weer een zege op de nummer één

Van de vorige zeven duels met Plísková had Muguruza alleen de eerste gewonnen. Nu brak ze de Tsjechische meteen in de eerste game, waarna ze Plísková geen kans meer gaf de wedstrijd te kantelen.

Na zeges op Serena Williams (twee) en Angelique Kerber was het al de vierde keer dat Muguruza de mondiale nummer één wist te kloppen.

De finale in Cincinnati tussen Halep en Muguruza is zondag.