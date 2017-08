Dost scoort twee keer bij grote zege Sporting

Bas Dost is het seizoen bij Sporting Portugal goed begonnen. In de derde wedstrijd van het seizoen had de Nederlandse spits een groot aandeel in de 5-0 zege op Vitória Guimarães. Dost maakte twee doelpunten.

Dost, die vorig jaar in zijn eerste seizoen bij Sporting 34 competitietreffers voor zijn rekening nam, staat nu al op drie doelpunten. Hij maakte na ruim twintig minuten in een tijdsbestek van drie minuten twee goals.

Na drie minuten had Bruno Fernandes de score geopend. In de tweede helft maakte ook Fernandes zijn tweede en pikte Adrien Silva ook nog een doelpunt mee.

Sporting is de koploper in Portugal met negen punten uit drie wedstrijden. De ploeg van trainer Jorge Jesus maakte in totaal al acht doelpunten en kreeg nog geen goal tegen.