Fris en gretig VVV-Venlo klopt ook FC Twente

Het gepromoveerde VVV lijkt prima mee te kunnen in de eredivisie. De ploeg klopte vorige week in Venlo Sparta met 3-0. Zaterdag was VVV FC Twente met 2-1 de baas in Enschede.

Na een moeizaam begin, waarin Marko Kvasina namens Twente de paal raakte, nam VVV het initiatief over en dat resulteerde halverwege de eerste helft in de fraaie 1-0 van Vito van Crooy. De aanvaller pegelde via de binnenkant van de paal de bal in de verre kruising.

Die voorsprong was gezien de verhoudingen op het veld terecht. Twente speelde stroef en een paar minuten voor rust kreeg de thuisploeg zelfs de 2-0 om de oren. Jerold Promes schoot raak, nadat doelman Jorn Brondeel kinderlijk onder een voorzet was doorgegaan.

Boere maakt eerste doelpunt

Twente leek de verdediging van VVV niet te kunnen slechten, maar na de 2-1 van Tom Boere kwamen de Tukkers toch ineens terug in de wedstrijd. Voor Boere, vorig seizoen topscorer in de Jupiler League met 33 goals, was het zijn eerste doelpunt in de eredivisie.

Twente drong aan op de gelijkmaker, maar VVV hield de rijen achterin gesloten. Promes kopte nog bijna de 3-1 binnen, maar Brondeel redde knap op de lijn. In de slotfase raakte Lennart Thy via de hand van Brondeel nog de lat.