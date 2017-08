Honderden Nederlanders 18 uur vast in trein Oostenrijk

Het Sziget-festival in Boedapest is voor honderden Nederlanders anders geëindigd dan verwacht. De trein waarmee zij van Hongarije naar Nederland reizen heeft 18 uur stilgestaan. Naar verwachting gaat de treinreis al met al 43 uur duren.

Door hevig noodweer in Oostenrijk brak een bovenleiding. Daardoor kwam de trein met 900 passagiers, vooral Nederlanders, stil te staan bij station Andorf in Oostenrijk. Jochem Giesen uit Leiden is onder de passagiers. Hij dacht in eerste instantie dat de trein snel weer in beweging zou komen. "Er werd eerst gedacht dat het een uurtje ging duren. Ik ging slapen en zag toen ik wakker werd dat we nog niets waren opgeschoten."

18 uur stilstand

De vermoeide festivalbezoekers vertrokken gisteren om 15.15 uur uit Boedapest. Zij kochten hun kaartje voor de Nederlandse festivaltrein bij Festival.Travel. Volgens die organisatie zou de trein om 17.00 uur weer vertrekken, maar dat gebeurde uiteindelijk om 18.00 uur. De reizigers komen op z'n vroegst morgenochtend om 07.00 uur aan op eindstation Amersfoort.

Een gelukje voor de gestrande reizigers is dat de trein stilstond op een station. Ze konden dus naar buiten om de benen te strekken of wat te kopen bij de plaatselijke supermarkt. De sfeer in de trein is goed, zegt Jochem. "We kunnen een beetje Netflix kijken en kaartspelletjes spelen."