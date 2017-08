Honderden neonazi's en tegendemonstranten demonstreren in Berlijn

Rudolf Hess kreeg een levenslange gevangenisstraf in de Spandau-gevangenis. Hij was de enige gevangene daar van 1966 tot zijn dood in 1987. Neonazi's kijken op tegen Hess omdat hij, volgens hen, zijn waarden nooit vergooide.

Op een van de spandoeken was een citaat van Hess te lezen: "Ik heb nergens spijt van". Dat waren Hess' laatste woorden voor zijn veroordeling in 1966. Een ander spandoek ontkende dat Hess zelfmoord heeft gepleegd op 93-jarige leeftijd. "Het was moord. Genoeg over die zelfmoordleugen."