Tientallen doden en gewonden bij ontsporing trein in India

In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen zes treinwagons van de rails afliepen en op elkaar botsten. Het ongeluk met de sneltrein gebeurde in het district Muzaffarnagar, noordelijk van de hoofdstad New Delhi. Een regeringsfunctionaris spreekt van 23 doden en ruim 80 gewonden.

Op foto's op Twitter is een ravage te zien op de rampplek: sommige wagons zijn bovenop elkaar terechtgekomen, andere zijn gekanteld.

Treinreizigers slaagden erin met de hulp van de spoorwegpolitie en vrijwilligers om uit de treinstellen te klimmen. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk.