Brabantse Aa-rivier nog weken vervuild

Het gaat zeker een maand duren totdat het giftige ammonium uit de rivier de Aa is opgelost. Het waterschap Aa en Maas raadt boeren lang de Aa, tussen Nederweert en Den Bosch, aan voorlopig geen water eruit te halen voor hun akkers en dieren.

De vervuiling werd eerder ontdekt toen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel een extreem hoge hoeveelheid ammonium werd gemeten. Het verontreinigde water bleek via het riool te zijn geloosd door een mestverwerkingsbedrijf in Helmond. Het is onduidelijk waardoor dit heeft kunnen gebeuren.

De leidingen van het bedrijf naar de rivier zijn afgesloten. Daardoor is de lozing gestopt.

Bacteriën

Het gif heeft de meeste bacteriën die het water in de installatie schoon moeten houden, gedood. Het waterschap moet het aanvullen met nieuwe bacteriën die vanuit een installatie in Dinther worden overgebracht. "De komende dagen moet blijken of daardoor het systeem weer optimaal functioneert", aldus een woordvoerder.

Volgens bestuurder Peter van Dijk van het waterschap is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Boeren doen er volgens hem goed aan hun vee te laten drinken met water uit ondiepe waterputten.