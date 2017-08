Het beste uit het Oog: de kinderombudsvrouw, identiteitspolitiek en Noord-Korea

In Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia viel deze week een dode bij een aanslag op een groep tegendemonstranten die in het geweer waren gekomen tegen extreem-rechtse bewegingen. De extreem-rechtse demonstranten, onder wie ook neonazi's, wilden dat een standbeeld blijft staan van een generaal die in de Amerikaanse burgeroorlog streed voor het behoud van slavernij.

Naar aanleiding van het geweld in Virginia en de verklaringen van Trump erover is er internationaal veel gesproken over de gevaren van identiteitspolitiek. Femke Halsema, oud-fractievoorzitter van GroenLinks, schreef eerder een essay over identiteitspolitiek. Zij vertelt Chris Kijne wat het eigenlijk is en wat de gevaren ervan zijn.