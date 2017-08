Woningen in Amsterdam in de nacht beschoten

In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer is vannacht geschoten op een woonblok. Er zijn kogelgaten in de ramen en kozijnen gevonden. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg rond 03.15 uur vannacht meerdere meldingen over harde knallen aan de Rijpgracht. De politie schrijft dat er is geschoten op een leegstaand appartement op de vierde verdieping. Maar er zijn ook kogelgaten gevonden in ramen en deuren van een andere woning waar een man lag te slapen.

De politie is op zoek naar getuigen. Een scooter zou er na de schoten vandoor zijn gegaan.