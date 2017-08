Storing vaste telefonie van KPN

Abonnees van KPN zijn lastiger via hun vaste telefoon te bereiken. Het telecombedrijf kampt sinds vanochtend met een storing.

Klanten met het alles-in-eenpakket zijn de dupe. Volgens een woordvoerder van KPN gaat het niet om alle abonnees. De klachten komen wel uit alle hoeken van het land.

Over de omvang van de storing, is niets bekend. Monteurs zijn bezig de problemen te verhelpen. Aanvankelijk was de hoop bij KPN de storing om 13.00 uur te kunnen verhelpen, maar nu spreekt de Webcare-afdeling van het telecombedrijf van 'in de loop van de middag'.

Volgens KPN zijn er geen problemen met de interactieve televisie, internet en het mobiele telefonienetwerk.