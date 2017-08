Smit: kunstgrasverbod? Eerst de feiten

De discussie over kunstgrasvelden in de eredivisie wordt dankzij een door AD Sportwereld gepubliceerd manifest nieuw leven ingeblazen. Kopstukken uit de voetbalwereld willen een verbod op de plastic velden en roepen onder meer de KNVB op om in actie te komen.

Met Jan Smit (voorzitter raad van commissarissen) en Eric Gudde (directeur betaald voetbal) haalt de voetbalbond straks een uitgesproken voor- en tegenstander van kunstgras in huis.

Gudde wil tot zijn officiƫle benoeming niet reageren op de kwestie. Smit vindt dat de discussies over kunstgras worden geleid door emotie. "Er zal eerst gedegen onderzoek moeten komen. Als kunstgras niet voldoet, moet dat worden bewezen aan de hand van feiten."

Beton

Smit zwaaide deze zomer af als voorzitter van Heracles Almelo. Die club liet hij in 2003 overstappen op kunstgras, waarna andere profclubs in rap tempo volgden. Dat de kwaliteit van het Nederlandse voetbal achteruitgaat door kunstgras gaat er bij hem niet in. Hetzelfde geldt voor de blessuregevoeligheid en de impopulariteit van de ondergrond bij buitenlandse spelers. "Voor 10.000 euro meer komen voetballers zelfs op beton spelen", zegt hij.

Objectief

Dat hij de velden eerder continu verdedigde, zal volgens Smit geen invloed hebben op zijn beleid op kunstgras als voorzitter van de KNVB. "Ik heb dan een objectieve rol en zal de kwestie dus vanaf een andere kant bekijken. Of ik opensta voor een verbod? Ik sta overal voor open. Maar nogmaals: feiten."