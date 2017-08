Zeven gewonden bij mesaanval in Rusland

In Soergoet, in Rusland, zijn zeven mensen gewond geraakt toen een man schijnbaar willekeurig mensen om zich heen aanviel met een mes. De man is doodgeschoten door de politie.

Van de zeven gewonden zijn er vier slecht aan toe. De dader is een inwoner van Soergoet, die begin twintig is. Wat het motief is, is onduidelijk. De aanval was rond 11.30 uur lokale tijd.

Soergoot ligt zo'n 1000 kilometer ten oosten van de Russische hoofdstad Moskou. Gisteren was een een aanval met een mes in Turku, in Finland. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De Finse politie maakte vanmorgen bekend rekening te houden met een terreuraanslag.